Se inicia competencia por el mejor café de Panamá

Con la inscripción de 183 lotes de café de alta especialidad preparados por 59 productores nacionales, dio inicio el Best of Panama (BOP), el certamen más importante de la caficultura panameña en su XXVIII versión.

Los lotes de café entregados están en el proceso de entrega a la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP por sus siglas en inglés), organizadora del evento.

Los organizadores indicaron que esperan recibir 7,686 kilogramos (16,944.7libras) de café para este certamen que participarán en las categorías de Geishas Lavados, Geishas Naturales y Varietales. Son 58 lotes inscritos de Geishas Lavados, 62 lotes de Geisha Natural y 63 lotes de Varietales (todas las variedades de café no geisha).

Estos lotes de 42 kilogramos (92.59 libras) cada uno serán sometidos al escrutinio de 63 expertos internacionales, entre ellos 21 jueces oficiales y 42 invitados de 13 países, quiénes concurrirán en Panamá entre el 3 al 8 de junio para la Cata Internacional del BOP 2024, que este año lleva como tema: Mountains Tales, para resaltar las historias de las montañas donde se produce el café desde hace muchas generaciones, porque cada productor tiene historias inspiradoras para contar.

Hunter Tedman, presidente de la SCAP, explicó que “este año se tiene una alta participación de nuevos productores que participan por primera vez en este certamen internacional”.

“Este año es un reto para cada productor, escoger lo mejor de lo mejor de su cosecha para preparar cada lote y esto representa un arduo trabajo de todo un año de planificación, luego la cosecha, el decidir cómo se va a presentar el café, si es lavado o natural, que proceso se aplicará, las condiciones de secado, en conclusión, en un trabajo arduo y muy minucioso”, dijo Tedman.

Sobre el certamen

La competencia inicia con la selección de los mejores lotes en la Cata Nacional que será del 27 al 31 de mayo, donde un grupo de 22 jueces nacionales, quiénes tienen la responsabilidad inicial de probar la calidad de cada uno de los lotes inscritos para su clasificación a la Cata Internacional.

Los lotes que resulten con los mejores puntajes en cada categoría, al final de la Cata Internacional pasarán a la subasta electrónica del BOP a realizarse el 7 de agosto de 2024, para ser ofertados.

En el 2023, Panamá impuso un récord mundial en precio del café mejor vendido, con 10,005 dólares por kilogramo (4,538.19 dólares por libra), al vender en la subasta electrónica del Best of Panama (BOP), un lote de 25 kilogramos (55 libras) de la variedad Geisha en proceso lavado: “Carmen Geisha - Carmen Estates By Panama Red Carmen Café Trading” a un costo total de 250,125 dólares.