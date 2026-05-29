Economía

Se impulsa la formación tecnológica gratuita para jóvenes

Se impulsa la formación tecnológica gratuita para jóvenes
Redacción Web
29 de mayo de 2026

Al menos 80 jóvenes del distrito de Panamá recibieron becas completas de formación tecnológica a través del programa impulsado por la Dirección de Tecnología e Innovación de la Alcaldía de Panamá, en alianza con la plataforma educativa Platzi, informó el departamento de prensa del Municipio de Panamá.

El director de Tecnología e Innovación de la Alcaldía de Panamá, Josué Obando, explicó que este programa corresponde al segundo grupo de beneficiarios seleccionados mediante la plataforma Empleo 3.0, luego de un proceso de evaluación y diagnóstico basado en estudios, perfil académico e interés de los aspirantes.

Obando señaló que los participantes, con edades entre los 18 y 30 años, fueron contactados mediante llamadas telefónicas y WhatsApp tras el análisis de más de 800 postulaciones registradas en el sistema municipal.

Con este nuevo grupo, el programa alcanza a cerca de 250 jóvenes beneficiados con becas gratuitas, como parte de una estrategia conjunta entre las direcciones de Tecnología e Innovación y de Recursos Humanos de la Alcaldía de Panamá, junto con el Despacho Superior.

La Alcaldía de Panamá adelantó además que la iniciativa continuará expandiéndose mediante convenios con universidades y futuras convocatorias abiertas para seguir fortaleciendo el perfil profesional de la juventud capitalina.

Los beneficiarios podrán desarrollar entre siete y ocho cursos mensuales dentro de las rutas de aprendizaje

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