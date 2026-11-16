Economistas proyectan un escenario económico favorable para 2027, con estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que oscilan entre el 4% y el 4.6%.

El dinamismo estará impulsado por los pilares tradicionales del país, el Canal de Panamá, la plataforma logística, los servicios financieros, el turismo y la construcción, así como por la ejecución de inversiones estratégicas en infraestructura, proyectos hídricos como Río Indio y la reactivación de la mina.

No obstante, economistas advierten que el principal desafío será traducir estas cifras macroeconómicas en empleo formal y bienestar tangible para la población.

El economista Patricio Mosquera destacó el respaldo de organismos internacionales y el efecto de la inversión pública en la confianza del mercado. “Las perspectivas económicas de Panamá para 2027 son favorables. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía crecería un 4.2%, manteniéndose entre las de mayor dinamismo de América Latina. Esto refleja las fortalezas del país, particularmente el Canal de Panamá, su plataforma logística, los servicios financieros y su capacidad para atraer inversiones”, señaló.

Asimismo, Mosquera resaltó la importancia del ordenamiento fiscal para catalizar capitales. “Un elemento positivo es el avance en la consolidación de las finanzas públicas, que, junto con la inversión en infraestructura, puede contribuir a fortalecer la confianza y dinamizar la inversión privada. El reto será continuar impulsando la competitividad, la productividad y la generación de empleo formal”, puntualizó.

Por su parte, el economista Eric Molino Ferrer enfatizó que el optimismo internacional debe aterrizar en la economía cotidiana mediante la ejecución de obras clave y la atracción de capital foráneo. “Todo el mundo está viendo a Panamá con unas perspectivas de crecimiento macroeconómico bastante robusto y el desafío central sigue siendo que esas perspectivas macroeconómicas positivas se traduzcan en mejoras a nivel microeconómico, porque el crecimiento que nosotros hemos estado teniendo ha sido promovido por industrias que sí tienen un impacto macro, como por ejemplo transporte logístico, y en la parte del sector financiero ya hemos visto cierto nivel de recuperación”, explicó.

Molino Ferrer subrayó el impacto de las grandes inversiones pendientes y la mejora en la percepción de riesgo del país. “Definitivamente el desafío para el próximo año va a seguir siendo que podamos aprovechar, no solamente desde el punto de vista doméstico, que se implementen todas las inversiones que se han estado diciendo que se van a hacer, como río Indio, reactivar la mina y continuar atrayendo inversión extranjera. Soy optimista de que el trabajo que se ha hecho de bajar el riesgo país, de estabilizar la economía y que las calificadoras estén diciendo que confían en Panamá va a hacer que haya un ambiente donde las empresas quieran venir a invertir”, afirmó, agregando que este escenario “debe empezar a materializarse en empleos para las personas”.

Coincidiendo en que el debate debe centrarse en el impacto social de las cifras, el economista Luis Morán identificó cinco tareas pendientes para consolidar el desarrollo: la generación de empleo y reducción de la informalidad; la recuperación de la inversión privada; la disciplina y sostenibilidad fiscal; la diversificación económica para no depender exclusivamente del Canal y los servicios tradicionales; y el fortalecimiento de la productividad, la educación y la competitividad.

“El principal debate económico para 2027 no debe centrarse únicamente en cuánto crecerá Panamá, sino en la calidad de ese crecimiento y en su capacidad para generar bienestar”, advirtió Morán, concluyendo que “el gran reto de 2027 será pasar del crecimiento económico al desarrollo económico: más productividad, más inversión, más empleo formal y mejores ingresos”.