Economía

Restablecen servicio eléctrico en Isla Cañas tras daño por sismo

Restablecen servicio eléctrico en Isla Cañas tras daño por sismo
Redacción Web
20 de octubre de 2026

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que el suministro eléctrico en Isla Cañas, provincia de Los Santos, fue restablecido tras la reparación del cable submarino que abastece a la comunidad, uno de los puntos que requirió mayor atención luego del sismo del pasado 9 de octubre.

Según el comunicado, la entidad mantiene la fiscalización del servicio para verificar la continuidad del suministro y la atención oportuna de incidencias. Como parte de estas acciones, la administradora general, Zelmar Rodríguez Crespo, junto con su equipo, realizó visitas a los centros de operaciones de ENSA y Naturgy para revisar las afectaciones, las condiciones operativas de las redes y las medidas adoptadas por las empresas distribuidoras.

“Nuestra prioridad es que los usuarios cuenten con un servicio seguro y continuo. Por eso, seguiremos vigilando la operación de las redes y la atención oportuna de cualquier nueva incidencia”, señaló Rodríguez Crespo. Asimismo, la ASEP indicó que continuará supervisando las labores ante la persistencia de réplicas y las condiciones climáticas de los últimos días.

Tags:
Isla Cañas
|
eléctricos
|
Sismo
|
servicio
|
Daños
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR