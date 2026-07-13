Renuncia el director de Ampyme Raúl Fernández

El director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Raúl Fernández, presentó su renuncia al cargo, según confirmaron fuentes internas de la Presidencia de la República.

Hasta el momento, no se han informado las razones de su dimisión.

La salida de Fernández comenzó a mencionarse la tarde de este lunes 13 de julio en redes sociales; sin embargo, la información no había sido confirmada públicamente por el funcionario ni por la Ampyme.

Posteriormente, fuentes de la Presidencia corroboraron a este medio que Fernández presentó su renuncia, aunque aún no se ha emitido un comunicado oficial sobre la decisión.

Silvia Fábrega, sub directora quedará encargada de la institución.