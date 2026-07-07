Economía

Rehabilitación de Panamericana Oeste costará B/. 312.3 millones

Durante la ejecución del proyecto se generarán más de 2.000 empleos directos y 10.000 indirectos, beneficiando de manera directa a más de 282.000 personas

Rehabilitación de Panamericana Oeste costará B/. 312.3 millones
ML | Vista del proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento de la Panamericana Oeste.
Redacción Metro Libre
07 de julio de 2026

La Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste se ejecutará bajo una concesión de 20 años a cargo del Consorcio APP Vías del Istmo, conformado por Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, SA; Calzada Construcciones, SA de CV; e Ingeniería Estrella, SA, según datos del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El proyecto contempla una inversión inicial estimada de B/. 312.3 millones, monto inferior al valor de referencia de B/. 359.4 millones. Esta es la segunda licitación bajo la modalidad de Asociación Público-Privada en Panamá.

La intervención cubre 192 kilómetros desde La Loma de Campana hasta Santiago, Veraguas, divididos en dos tramos: El tramo 1 va desde Loma Campana hasta Penonomé (91 km), mientras que el tramo 2, va desde Penonomé hasta Santiago (101 km).

El proyecto contempla, entre otras mejoras, la construcción de 15 retornos distribuidos entre los corregimientos de Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías Occidente, Aguadulce y Santiago. Asimismo, se incluyen obras de seguridad vial, señalización horizontal y vertical, dos estaciones de pesaje, cámaras de videovigilancia y paradas de autobuses con bahías de descanso, entre otros componentes.

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