Registro para la feria de empleo de la Alcaldía de Panamá supera los 7 mil inscritos

Al menos 7 mil personas se han registrado para participar en la feria de empleo “Empleo 2.0 Powered by Konzerta”, que se llevará a cabo el próximo martes 15 de septiembre en el Centro de Convenciones Atlapa, según informó la Alcaldía de Panamá.

La iniciativa, concebida para conectar de forma directa a los buscadores de empleo con los reclutadores y agilizar los procesos de entrevista y postulación en una sola jornada, reunirá a más de 40 empresas nacionales e internacionales con vacantes en diversos sectores. Con el propósito de optimizar la atención y prevenir aglomeraciones, el evento se organizará en cuatro turnos: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Las personas interesadas aún pueden inscribirse de manera gratuita a través del sitio web oficial (https://vacantes.mupa.gob.pa/). Al finalizar el registro, cada postulante recibirá la confirmación del horario asignado para su asistencia y podrá consultar previamente el listado de empresas participantes, así como los perfiles requeridos.