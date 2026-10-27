Refuerzan promoción turística en provincias afectadas por el sismo

Mantener la promoción turística nacional e internacional, desarrollar los eventos programados y realizar mejoras en infraestructura son algunas de las medidas que ejecuta la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para contribuir a la recuperación de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, las provincias más afectadas por el sismo.

La ATP explicó que junto con Promtur Panamá, mantienen la promoción internacional del país para “sostener la llegada de visitantes y evitar que la emergencia genere la percepción de que todo el territorio nacional está paralizado”. La entidad detalló que “la estrategia incluye una campaña de Marca País para promocionar los destinos que siguen operando, los 35 eventos previstos hasta finalizar 2026 y contribuir a la recuperación de las zonas afectadas”.

Por su parte, Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, dijo que “a 18 días del sismo, se ha propuesto acelerar la recuperación turística de Herrera y Los Santos”. Agregó que para esto “se requiere activar campañas de turismo interno, promover paquetes y rutas turísticas, incentivar las visitas y coordinar con las cámaras de turismo y los empresarios para convertir la promoción en reservas y consumo real”.

López agregó que “la ATP mantiene esfuerzos de promoción nacional e internacional, pero debemos lograr que estos se traduzcan en acciones concretas para los destinos del interior. Gran parte de la actividad promocional tiende a concentrarse en la ciudad capital, por lo que necesitamos una estrategia territorial que también genere visitantes e ingresos para las provincias afectadas”.

En tanto, Julio Botello, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECÁMARAS), detalló que “ahora mismo hay un plan para la semana de noviembre para reactivar el turismo de la Riviera Pacífica. Se van a realizar promociones en los hoteles de playa para atraer al turismo nacional”.

Botello señaló que “la ATP está muy involucrada en la captación de donaciones para las comunidades y en dinamizar el sector turístico. La directora de la ATP estuvo dirigiendo el centro de acopio, por lo que confiamos en una pronta recuperación”.

Por su parte, Ángelo Solanilla, miembro de la Cámara de Turismo de Veraguas, aseguró que “para muchos, el tema del terremoto no ha pasado. Hay lugares como Mariato y el sur de Soná que aún no terminan de limpiar los escombros”.

Solanilla comentó que “hay que transmitir seguridad a los viajeros para que estos retomen sus planes de visitar nuestros destinos y tengamos la inyección económica que nos sacará a flote”. Asimismo, dijo que “no va a ser fácil, no va a ser tan rápido como queremos, pero los panameños somos un pueblo luchador y combatiente, y sabemos que nos mantendremos de pie”.