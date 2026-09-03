Rechazan proyecto de Ley que establece nuevas reglas en los PH

Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional busca establecer nuevas reglas en las cuotas de gastos comunes (para administración y mantenimiento) que se pagan en los edificios o residencias bajo el régimen de Propiedad Horizontal (PH).

Representantes de edificios bajo el régimen de PH aseguran que la normativa “no tiene pie ni cabeza” y provocará conflictos en estos lugares. Piden ser incluidos en el debate.

La iniciativa legislativa, presentada por el diputado Ernesto Cedeño, modifica la Ley 284 de 14 de febrero de 2022 sobre el Régimen de Propiedad Horizontal.

La normativa propone que los gastos comunes ordinarios de administración y de utilización general se distribuyan en partes iguales entre todas las fincas o unidades inmobiliarias que integren la propiedad horizontal, sin utilizar como criterio el área construida, el valor de la unidad, su ubicación u otro parámetro que no guarde relación directa con el servicio común efectivamente prestado. El proyecto establece que las cuotas ordinarias de mantenimiento tendrán como finalidad sufragar los gastos necesarios para administración, seguridad, limpieza, mantenimiento de jardines, áreas recreativas, piscinas, elevadores, gimnasios, salón de eventos y demás bienes y servicios comunes de utilización general.

Solo en casos de gastos cuya naturaleza permita su individualización objetiva respecto de determinadas unidades, estos podrán distribuirse conforme a un criterio técnico debidamente sustentado y aprobado. La iniciativa adiciona los artículos 26-A y 26-B para regular los recursos extraordinarios. Establece que cuotas extraordinarias, multas, intereses, arrendamientos y otros ingresos distintos a la cuota ordinaria deberán mantenerse en contabilidad separada y destinarse únicamente a la finalidad que motivó su recaudo o a la autorizada por la Asamblea de Propietarios.

Al cierre de cada ejercicio fiscal, la administración deberá presentar un informe detallado.

Además, indica que los remanentes de recursos extraordinarios no comprometidos serán acreditados en partes iguales a todas las unidades y se aplicarán como compensación de las cuotas ordinarias del período siguiente, salvo que la Asamblea, con el voto favorable de dos terceras partes, autorice reservarlos para una obra extraordinaria determinada.

El proyecto también adiciona el artículo 67-A para garantizar la participación efectiva de los propietarios en asambleas celebradas mediante medios tecnológicos, y modifica el artículo 68 para limitar a dos la cantidad de propietarios que puede representar una persona natural mediante poder en una misma asamblea.

Finalmente, otorga un plazo de seis meses, a partir de su promulgación, para que las propiedades horizontales constituidas adecuen sus reglamentos de copropiedad a las nuevas disposiciones.

Priscilla Cooban, experta en administración de PH, indicó que en Radio Hogar que con el proyecto “se cae en una equivocación porque esto no es un empresa, no estamos repartiendo dividendos. Esto sería muy triste porque traería conflicto a los PH porque entre más multan a las personas más plata va a haber al final de año. Al final vamos a ver cómo nos sapeamos los unos a los otros para ver cómo nos ganamos ese dinero a final de año”. Añadió que esta alejado de la realidad.

Armando Gutiérrez, dedicado a la administración de edificios, señaló que “la iniciativa es descabellada, no tiene pie ni cabeza y establece medidas que traerán más conflicto que armonía entres los residentes”.

Por su parte, Luis Fuentes, afirmó que estarán pendientes al debate del proyecto, ya que “no están de acuerdo con lo propuesto porque son medidas ajenas a la realidad”