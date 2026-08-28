Raúl Montenegro asumirá la presidencia del CoNEP tras separación del cargo de Gabriel Diez

Raúl Montenegro Vallarino, actual vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) asumirá la presidencia del gremio a partir del 1 de octubre de 2026, hasta la culminación del período de la actual Junta Directiva el 31 de diciembre de 2026.

La decisión se da luego de que el presidente Gabriel Diez Montilla comunicara su separación del cargo por motivos personales durante la reunión de Consejo celebrada el 27 de agosto de 2026.

Diez Montilla continuará participando en el CoNEP como representante de uno de los gremios que lo integran. Con este relevo, el CoNEP busca dar continuidad a la agenda institucional, al plan de trabajo y a las iniciativas previstas para lo que resta del año.

La organización agradeció la gestión de Diez Montilla, quien ejerció la presidencia desde enero de 2025, y reafirmó su compromiso con la defensa de la libre empresa y el fortalecimiento del sector privado como pilares del desarrollo económico y social de Panamá.