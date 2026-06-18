$!Pupilohub, una app que inserta a jóvenes al mercado laboral

Pupilohub es una plataforma digital que conecta a jóvenes con empresas mediante la evaluación de habilidades blandas y técnicas, con el objetivo de facilitar su inserción en el mercado laboral.

Desde su lanzamiento en enero de 2026, la iniciativa ha logrado colocar a 32 jóvenes en empleos formales, aseguró Luis Quiodettis, CEO y cofundador del proyecto.

Según explicó Quiodettis, la plataforma fue creada como respuesta a las dificultades que enfrentan miles de jóvenes panameños para conseguir su primer empleo debido a la falta de experiencia laboral. “Decidimos desarrollar una plataforma para que las empresas tengan confianza en contratar jóvenes por medio de sus capacidades y no únicamente por la experiencia laboral”, dijo.

El CEO de Pupilohub destacó que “la idea surgió durante una pasantía profesional, donde identifiqué la necesidad de las empresas de encontrar talento joven con ganas de aprender”. Agregó que “le comenté a un amigo socio especialista en desarrollo tecnológico e inteligencia artificial, un inversionista conocido, y pusimos en marcha la creación de la plataforma que hoy conecta a jóvenes con oportunidades laborales”.

Asimismo, Quiodettis detalló que “las empresas reciben información detallada sobre las capacidades de los candidatos, lo que les permite identificar talento con base en sus habilidades y potencial de crecimiento”.

De igual forma, mencionó que “actualmente más de 3,000 jóvenes forman parte de la plataforma, una cifra alcanzada principalmente mediante redes sociales y contenido digital”.

Quiodettis reveló que “Pupilohub mantiene una alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), con la que desarrollan iniciativas orientadas a fortalecer la empleabilidad juvenil y ampliar las oportunidades de conexión entre jóvenes talentos y empresas que buscan personal capacitado”.