Promotores proyectan vender 5,530 viviendas en 2026

Empresarios del sector inmobiliario y construcción se mantienen optimistas y proyectan vender 5,530 unidades de viviendas este año, alcanzando un monto de ventas de B/.634,750,574.00. Pese al escenario la proyección de crecimiento sigue siendo conservadora.

Según datos del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (CONVIVIENDA), el año pasado se vendieron 4,020 unidades, con un monto de ventas de B/.446,103,212.00, lo que representó una disminución del 30%, respecto a las propiedades vendidas en 2024.

Norberto Delgado, presidente de CONVIVIENDA, indicó que “el proceso de compra de vivienda ha venido disminuyendo desde hace un año. Sin embargo, confiamos en que pueda estabilizarse”.

Por su parte, Elisa Suárez, directora ejecutiva de la entidad, señaló que “el año pasado fue un año de construcciones a la baja. Lo que queremos hacer este 2026 es construir más y lograr un 38% en construcción”.

Suárez explicó que la mayor cantidad de soluciones de vivienda se construyeron en el rango de B/. 40,000,00 a B/. 60,000.00, que es el de mayor demanda.

Además destacó que el 81% de las ventas se ubicó en el rango de hasta B/. 120,000, segmento en el que aplica el interés preferencial.

En ese sentido, Suárez hizo un llamado a las autoridades: “Urge el apoyo de quienes nos gobiernan y de los bancos. De nada sirve la ley de interés preferencial si no hay interés de prestar por parte de las instituciones bancarias en beneficio de los panameños”.

En cuanto al inventario de viviendas, se informó que al cierre de 2025 las provincias que más tenían eran: Panamá, Panamá Oeste y Coclé.

Para este año, CONVIVIENDA proyecta la venta de 4,283 casas y 1,247 apartamentos en la zona metropolitana, como parte de sus expectativas de recuperación y dinamización del sector.