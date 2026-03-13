Economía

Programa Escuela Feliz de Cobre Panamá beneficia a miles de niños en Colón y Coclé

En 2025, Escuela Feliz llegó a 44 centros educativos y benefició a más de 3,700 estudiantes, quienes recibieron comida diaria

ML | Entregan mochilas a niños de una escuela de Donoso.
ML | Personal de la empresa entrega útiles escolares a niños.
ML | Autoridades y trabajadores de Cobre Panamá en Donoso.
Redacción Metro Libre
13 de marzo de 2026

El programa Escuela Feliz de Cobre Panamá inició su etapa 2026 con el objetivo de seguir garantizando que estudiantes de comunidades en Colón y Coclé reciban una comida caliente diaria durante el año escolar, además de impulsar mejoras en infraestructura educativa y la entrega de insumos que fortalecen el aprendizaje de los niños.

El lanzamiento de esta nueva etapa tuvo lugar en el C.E.B.G. Celestino Villarreal, en El Guásimo, distrito de Donoso, donde más de 130 estudiantes recibieron mochilas, alimentos y útiles escolares, marcando el inicio de un nuevo ciclo de apoyo para las familias de la comunidad.

Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, indicó que “cuando un niño llega a la escuela con un plato de comida caliente y un lugar digno para aprender, no solo estamos apoyando su educación, también estamos apoyando a su familia. Ese es el verdadero propósito de Escuela Feliz”.

Rosa Martínez, directora regional del Ministerio de Educación en Colón, dijo que “para nosotros es muy gratificante haber sido invitados al lanzamiento de este proyecto que impulsa Cobre Panamá. Agradecemos ese compromiso y solidaridad que siempre han demostrado con quienes más lo necesitan. Este tipo de iniciativas contribuye al crecimiento y bienestar de nuestros niños”.

