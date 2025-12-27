Economía

Productores santeños se capacitan en uso y manejo seguro de plaguicidas

Productores santeños se capacitan en uso y manejo seguro de plaguicidas
ML | Productores en la capacitación.
Redacción Metro Libre
27 de diciembre de 2025

Un total de 121 productores del distrito de Macaracas, Los Santos, participaron en jornadas de capacitación sobre el manejo y uso seguro de los plaguicidas y buenas prácticas agrícolas, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La actividad se llevó a cabo en Bajos de Güera, Mogollón, Corozal, Las Palmas, El Cedro, Los Leales, Chupá y Llano de Piedra.

Durante las capacitaciones se trataron aspectos relacionados con el uso adecuado de plaguicidas, medidas de seguridad, manejo de envases y prevención de riesgos para la salud y el ambiente.

La jornada fue coordinada por el departamento de Sanidad Vegetal del MIDA, con el apoyo de la Secretaría Técnica y la Agencia del MIDA en Macaracas.

Las capacitaciones estuvieron a cargo de los ingenieros Ernesto Herrera, Juan Cárdenas, Diomedes Domínguez, así como personal idóneo del Ministerio de Salud.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos interinstitucionales orientados a mejorar las prácticas agrícolas en las comunidades productoras del distrito.

Tags:
mida
|
Los Santos
|
productores
|
capacitación
|