Productores de arroz de Panamá Este y Darién rechazan importación y reclaman pago de $40 millones.

Este lunes, 30 de septiembre, un grupo de productores de arroz de Panamá Este y Darién protestó en los predios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en rechazo a la autorización de importar 60 mil quintales de arroz blanco en medio de la temporada de cosecha nacional.

En ese sentido, Oreste Combe, presidente de la Asociación de productores de Arroz de Panamá Este y Darién, dijo: “Tenemos suficiente arroz para ofertarle al IMA. No hay un solo lugar donde llevar el arroz del IMA. No porque no tengan donde acopiarlo”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario Roberto Linares sostuvo que “hemos pedido que nos sentemos. Llamé a la Cadena Agropecuaria la semana pasada, no vino ninguno. Con los molinos nos reunimos varias veces, prometieron el arroz y no cumplieron. Nos hablaron de 15 mil quintales semanales. Al día de hoy, ni siquiera 5 mil quintales”.

Los productores también reclaman el pago de 40 millones de dólares en pagos de compensación. Explicaron que llevan más de un año que no les pagan y la actividad se está haciendo insostenible.

El productor y vicepresidente de la Asociación Franklin Barría afirmó que “los productores han estado en el desespero para sacar la producción del 2024-2025 y no les ha sido posible porque el recurso que se tiene en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario es lo que le hace falta a los productores para terminar la cosecha. Es justo y necesario que estemos en el desespero porque no tenemos manera de enfrentarlo, las casas comerciales son los que hacen el esfuerzo de financiarlo y la industria que está esperando el grano para procesarlo y venderlo al IMA, se ve afectado porque si nosotros no tenemos el recurso pendiente no vamos a hacerle frente a la producción”.

Al respecto, el ministro Linares estimó que “son alrededor de 37 millones, un poquito más si metemos maíz y leche. Tengo que ir a la Asamblea, creo que vamos a conseguir 20 más y haré todo lo posible para ponernos al día. Los pagos se harán de acuerdo a la antigüedad de los documentos”.