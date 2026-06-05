Producción de pepino aumentó un 21.5% y superó los 105 mil quintales al año

Y.Calles | La producción nacional de pepino alcanzó 105,425.74 quintales en el último año, según datos de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). El cultivo, cuyo nombre científico es Cucumis sativus, mantiene a Chiriquí como principal zona productora con el 97% del total. Darién aporta 2.3% y Panamá Este 0.6%.

El incremento representa 18,685 quintales más frente al año anterior, equivalente a un alza de 21.5%. La superficie cosechada también subió: 24 hectáreas adicionales, un 24% más, para un total de 124.75 hectáreas. Este año se logró el 81% de las proyecciones de siembra.

Según el MIDA, el buen precio y la alta demanda en mercados locales generan utilidades a los 211 productores registrados. Este cultivo aporta beneficios a la economía nacional estimados en 690 mil dólares en bienes y servicios agropecuarios requeridos según lo establece el costo de producción.