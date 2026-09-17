Presidente Mulino destaca avances para salir de lista de la UE en próximos meses

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que Panamá realiza los ajustes necesarios para salir de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea (UE) en los próximos meses y destacó los avances que ha tenido el país en materia financiera.

En ese sentido, el mandatario indicó que “la reputación de Panamá se ha traducido en esfuerzos diplomáticos, técnicos y legales sin precedentes”. Además, agregó que “estos han tenido como resultado la exclusión del país de la lista de terceros países de alto riesgo de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

Por otro lado, Mulino cuestionó que el país continúe expuesto a este tipo de señalamientos, pese a las medidas adoptadas. “Es inaceptable que un país que ha realizado sacrificios para actualizar su marco regulatorio y financiero continúe expuesto al trato de ser incluido en listas discriminatorias”, dijo el mandatario.

Asimismo, se refirió a la importancia de fortalecer la imagen del país a nivel internacional. “Las operaciones deben ser productivas y sustanciales. La reputación de un país depende de una comunicación institucional coherente, y durante años la proyección internacional de Panamá sufrió una severa fracturación”, expresó.

En esta línea, Mulino afirmó que “esta labor se ha extendido con la implementación de la legislación sobre sustancia económica, y recientemente se presentó nuestra marca país: “Panamá, Anfitrión del Mundo”.

Finalmente, el presidente destacó las condiciones que, a su juicio, tiene Panamá para mejorar su posición en materia de competitividad. “Panamá reúne todas las condiciones para ubicarse entre las naciones más competitivas del planeta. Nuestra escala territorial nos brinda la flexibilidad necesaria para ejecutar con agilidad las metas que nos trazamos”, sostuvo el presidente.