Presidente Mulino convocará reunión con jubilados y empresarios para viabilizar ley que amplía descuentos

El mandatario José Raúl Mulino anunció que la próxima semana convocará una reunión en la Presidencia con representantes de gremios de jubilados y de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) para analizar la recién aprobada ley que aumenta los beneficios para los jubilados.

Según informó el mandatario en una publicación en redes sociales, participarán tres representantes de los gremios de jubilados y tres de la Cámara de Comercio.

Mulino señaló que el objetivo del encuentro será encontrar fórmulas que permitan hacer viable la ley y buscar una solución a los problemas que, según indicó, ha generado su aprobación en la Asamblea Nacional.

“Espero y confío encontrar solución a los problemas generados por dicha aprobación legislativa”, expresó el presidente.