Presidente Mulino afianza relación marítima con navieras de Vietnam

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este martes un encuentro con representantes de más de 47 empresas navieras y del sector marítimo de Vietnam, quienes ratificaron su confianza en el registro de naves panameño y en el Canal de Panamá.

Durante el encuentro, denominado “Un océano de oportunidades”, Mulino destacó los vínculos marítimos y comerciales entre ambos países y señaló que Vietnam representa una oportunidad para ampliar la cooperación con Panamá.

“Vietnam construye lo que el mundo consume. Panamá distribuye lo que el mundo consume. Esa es una alianza natural, no una coincidencia”, expresó el mandatario ante representantes del sector naviero vietnamita.

Vietnam es el sexto mayor usuario del registro de buques de Panamá, con 325 embarcaciones que llevan bandera panameña, y ocupa el puesto 17 entre los principales usuarios del Canal de Panamá.

Mulino también destacó que más de 25 mil marinos vietnamitas trabajan actualmente a bordo de naves de bandera panameña, lo que convierte a Vietnam en el sexto país con mayor cantidad de gente de mar dentro de la flota panameña.

El mandatario explicó que Panamá ofrece servicios de abanderamiento, documentación técnica, expedición de licencias para gente de mar y asistencia a las embarcaciones a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), su red de consulados de Marina Mercante y oficinas técnicas y regionales.

Como parte del fortalecimiento de esta relación, Mulino anunció que SEGUMAR, división de servicio técnico de la AMP, establecerá una oficina en el Consulado de Marina Mercante de Panamá en Hanói.

También informó que el Gobierno evalúa establecer una oficina regional de la AMP en el Consulado de Panamá en Ciudad Ho Chi Minh.

El encuentro contó con la participación de representantes de importantes empresas navieras vietnamitas, entre ellas Petrovietnam Transportation Corp., Hoang Huy Shipping Services Ltd., Hai An Container Transport Co. Ltd., New Sun Shipping and Trading Joint Stock Co., Asia Pacific Shipping Co. Ltd. y Nhat Viet Transportation Corp.

Mulino estuvo acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia; Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), y Juan Antonio Halphen, secretario ejecutivo del Consejo Consultivo Agropecuario Nacional.

Me parece mejor que el original porque evita repetir “Panamá” dos veces seguidas y pone el foco desde el título en los dos puntos centrales de la noticia: el registro de naves y el Canal.