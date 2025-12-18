$!¿Por qué cambió el hábito de consumo de bebidas alcohólicas en los jóvenes?

El aumento de los impuestos a los licores, la falta de liquidez y llevar un estilo de vida saludable, son algunos de los factores que han llevado a los jóvenes a reducir el consumo de bebidas alcohólicas en bares y restaurantes, aseguran empresarios, economistas y sociólogos.

Abdiel Celis, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (ARBYD), explicó que “el aumento del impuesto aplicado el año pasado, junto con una economía golpeada, ha llevado a las personas a moderar su consumo. Agregó que, “otro factor es que muchos jóvenes han adoptado un estilo de vida fitness”.

En tanto, Aramis Cornejo, vocero de ARBYD, señaló que “estamos viendo un cambio en los hábitos de consumo de los jóvenes, y no es algo aislado, es una tendencia que ya se viene dando desde hace varios años, tanto en Panamá como a nivel internacional”.

Cornejo indicó que, “hoy los jóvenes no salen necesariamente con la intención de emborracharse. Van a compartir y socializar. Hay mucha más conciencia sobre la salud, el rendimiento al día siguiente, el entrenamiento, el trabajo, y también sobre la responsabilidad al manejar”.

El sociólogo, Milcíades Pinzón, manifestó que, “este cambio de hábitos de consumo tienen que ver con el mismo joven en sí, que en el fondo no tiene un proyecto de vida claro y que se está volcando más hacia las actividades de entretenimientos sanos, que le resultan más atractivos”.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera, comentó que, “creo que el cambio en los jóvenes se resume en una idea, están pasando del ‘volumen’ a la ‘intención’, y por eso vemos menor consumo en frecuencia y cantidad.

Además, “hay más foco en bienestar y rendimiento, más sensibilidad al costo de salir y, sobre todo, una cultura que valora el control y la experiencia por encima del exceso”.