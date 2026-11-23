Lo que comenzó como un pasatiempo durante la pandemia se convirtió en ArtPolikath, un emprendimiento dedicado a la elaboración de bisutería, joyería y artículos personalizados elaborados a mano con porcelana fría.

Katherine Serrano, creadora de la marca, contó a Metro Libre que el proyecto nació en 2020, cuando cursaba quinto año de secundaria de manera virtual y buscaba nuevas formas de explorar su creatividad. A través de Pinterest descubrió la porcelana fría, un material que le llamó la atención por su versatilidad. Una de sus primeras creaciones para otra persona fue un bolígrafo inspirado en Iron Man, lo que la motivó a perfeccionar su técnica.

Actualmente, ArtPolikath ofrece aretes, collares, pulseras, anillos, prendedores, llaveros, recuerdos para eventos, tazas y adornos para pasteles. También realiza diseños personalizados a partir de las ideas de sus clientes. Los precios van desde $9 hasta $55, según el tamaño y la complejidad de cada pieza.

En sus creaciones también busca destacar la identidad nacional con diseños inspirados en la gastronomía típica, las polleras, los diablicos, las molas, la Flor del Espíritu Santo y el sombrero pintado, entre otras expresiones culturales.

La artesana detalló que “el trabajo comienza con la idea y el diseño, continúa con el moldeado de cada elemento y los detalles de pintura, y culmina con el barnizado mediante resina UV, el ensamblaje y el empaquetado. El tiempo de elaboración depende del tamaño y la complejidad de la pieza, por lo que algunas pueden tomar unas horas y otras varios días”.

Serrano enfatizó que el valor de estos productos no se limita a los materiales utilizados, sino que también contempla las horas de trabajo, el diseño, la creatividad y la dedicación que requiere cada elaboración. Entre los desafíos del emprendimiento, mencionó lograr que los clientes comprendan el esfuerzo que existe detrás de una pieza artesanal, así como equilibrar la producción, la atención de pedidos y la administración del negocio.

Destacó que sus ideas también surgen de las propuestas de sus clientes, quienes llegan con temáticas y diseños que representan nuevos retos para convertirlos en accesorios o figuras. Para Serrano, precisamente esa posibilidad de transformar una idea en una pieza única es una de las mayores satisfacciones de su trabajo.

“Busco posicionar a ArtPolikath como una marca de referencia en bisutería, joyería y piezas personalizadas, ampliar sus colecciones, explorar nuevas técnicas y llegar a otros mercados, sin perder la esencia de elaborar cada creación completamente a mano”, resaltó la artesana.

Asimismo, expresó que desea transmitir a las nuevas generaciones la importancia de conocer, valorar y mantener vivas las tradiciones, demostrando que la cultura también puede encontrar nuevas formas de expresión a través del arte y la artesanía panameña.

Para realizar pedidos, pueden comunicarse al 6497-7496 o a través de Instagram en @art.polikath.