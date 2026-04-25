Economía

Plataforma CEPANIM supera los 125 mil registros en todo el país

Plataforma CEPANIM supera los 125 mil registros en todo el país
Redacción Web
25 de abril de 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que, hasta la fecha, se contabilizan 125,324 registros en la plataforma CEPANIM, como parte del proceso de atención a beneficiarios.

De ese total, 96,384 corresponden a beneficiarios vivos y 28,940 a sobrevivientes, quienes forman parte del sistema habilitado para gestionar solicitudes y dar seguimiento a los casos vinculados a CEPADEM.

La entidad destacó que la plataforma se mantiene disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado, accesible y transparente para todos los usuarios.

El ministerio también explicó que este sistema permite a los ciudadanos realizar sus trámites de manera continua, reforzando la gestión en el seguimiento de estos programas.

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