Plantean la importancia de integrar ciberseguridad y 5G para impulsar la transformación digital

Durante el conversatorio organizado por la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham Panamá), Beatriz Martínez Candano, directora de Soluciones de Seguridad de Ericsson para Latinoamérica, compartió claves para fortalecer la resiliencia digital de empresas e instituciones.

Candano destacó que el 5G no solo representa mayor velocidad y capacidad, sino que es una plataforma habilitadora para la innovación, la automatización y la digitalización de servicios críticos.

“Las telecomunicaciones son infraestructura crítica; la ciberseguridad en redes debe ser una prioridad estratégica. La inseguridad digital ya figura entre los principales riesgos globales y los desafíos tecnológicos crecen más rápido que nuestra capacidad de respuesta. La geopolítica y la brecha de resiliencia en Latinoamérica hacen más complejo el panorama, por lo que necesitamos proveedores seguros basados en tres pilares: ingeniería segura, operación responsable y gobernanza transparente. En Ericsson nos comprometemos a fortalecer la confianza y la resiliencia de las redes trabajando con el ecosistema digital, con clientes y socios, para diseñar y desplegar soluciones seguras y sostenibles”, comentó.

Insistió en la necesidad de adoptar una visión integral de la seguridad basada en prevención, gestión de riesgos, resiliencia operativa y protección continua, ya que el crecimiento de los ecosistemas conectados, el aumento de dispositivos y la digitalización de procesos amplían también la superficie de exposición a amenazas cibernéticas.

La ejecutiva planteó que la ciberseguridad debe ocupar un lugar prioritario en la agenda empresarial y pública, especialmente a medida que tecnologías como el 5G abren nuevas posibilidades en industrias como logística, manufactura, salud, educación y servicios financieros. Para que esos beneficios se materialicen de forma sostenible, es indispensable que las redes y soluciones tecnológicas se desarrollen sobre bases seguras y confiables.

En la presentación se analizó el papel de la colaboración entre empresas, autoridades, gremios y actores del ecosistema digital para fortalecer la preparación frente a amenazas cada vez más sofisticadas. En ese sentido, Ericsson destacó la importancia de promover espacios de diálogo y análisis que ayuden a comprender mejor los desafíos de la transformación digital y la necesidad de construir infraestructuras resilientes.