Piden facilitar la inversión para generar empleos

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, indicó que urge reducir la burocracia para atraer inversiones al país y generar empleos formales.

Arias dijo que “el desempleo es un tema que tenemos que atacar, generando mano de obra. El gobierno ha propuesto una inversión arriba de $11 mil millones en infraestructura que va a generar empleos. Sabemos que el Canal va a hacer inversiones arriba de los 8.5 billones de dólares que van a generar empleo y desde la empresa privada estamos viendo cómo generamos no solamente confianza para atraer inversión extranjera, sino que los panameños en general podamos reabrir muchas sucursales”.

El líder de la CCIAP señaló que, “estamos trabajando de la mano con el gobierno para ver cómo logramos que la burocracia, que hace que se desincentive la inversión, sea menos. Colocar a Panamá en un país que la burocracia sea casi cero para generar empleo, negocios nuevos y sucursales de negocios ya existentes”. Concluyó que “la burocracia en Panamá es de años no es de ahora y hemos logrado tratar de que cada día todo sea más simplificado”.