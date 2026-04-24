PedidosYa asegura operar con normalidad, mientras repartidores afirman que la huelga sigue

La plataforma de entregas PedidosYa afirmó este viernes 24 de abril que sus operaciones se mantienen con normalidad en el país, pese al paro de repartidores que inició días atrás. Sin embargo, representantes del gremio de motorizados aseguran que la huelga no ha culminado y que esperan un diálogo con la empresa. "Ya estamos operando con normalidad, por lo que los usuarios están retomando su hábito de pedir sus platos favoritos a través de PedidosYa. Cada día vemos más repartidores conectados y probando el nuevo sistema, a pesar de que un grupo muy minoritario presiona y utiliza cualquier método para evitar que los repartidores puedan prestar servicios y obtener ganancias", informaron de la plataforma.Por su parte, un vocero de los trabajadores explicó que el paro continúa. 'Lo más reciente es que una abogada de PedidosYa está por confirmar reunión para establecer diálogo', dijo el re