Panamá y Perú fortalecen lazos en materia de desarrollo agropecuario

El ministro de Desarrollo Agropecuario encargado, José Aníbal Rincón, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, Marco Antonio Vinelli Ruiz, para estrechar los vínculos de cooperación técnica y comercial en el sector agrícola.

En el encuentro participaron la ministra de la Cancillería de Perú, María Mercedes Gil, y el embajador de Perú en Panamá, Mario López Chávarri.

La reunión reafirma el compromiso de ambos países de consolidar una agenda bilateral para impulsar la innovación tecnológica en el agro, el intercambio de buenas prácticas, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible, en beneficio de los productores de ambas naciones.