Panamá y EEUU dan la bienvenida a empresarios de la Chief Executives Organization

El embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, se reunió con el vicecanciller panameño Carlos Arturo Hoyos, para dar la bienvenida a 60 líderes empresariales globales de la Chief Executives Organization (CEO) en Panamá. 'Conversamos sobre las relaciones entre Estados Unidos y Panamá, el comercio y la dinámica regional, fortaleciendo nuestra firme cooperación', comentó el embajador en su cuenta de X.Cabrera destacó que, 'Estados Unidos sigue siendo el mayor inversionista y socio comercial de Panamá. La posición estratégica de Panamá continúa impulsando el comercio y la prosperidad en la región. Gracias al grupo CEO y a Jorge de la Guardia por la productiva sesión'.'Esperamos seguir trabajando juntos para fortalecer aún más nuestras relaciones bilaterales', concluyó el diplomático.