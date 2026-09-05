Panamá y Ecuador suscriben términos de referencia para negociar acuerdo de complementación económica

Panamá y Ecuador suscribieron los términos de referencia para la negociación de un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica. El documento establece el marco político y técnico para iniciar las negociaciones comerciales bilaterales bajo el auspicio de la ALADI y en consonancia con las obligaciones de la OMC.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, y por la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Sahira Moya.

El objetivo del instrumento es facilitar el intercambio y crear una hoja de ruta que genere condiciones favorables para el sector productivo de ambas naciones.

“Los términos de referencia suscritos permitirán orientar de manera ordenada y de común acuerdo las relaciones que ambos países consideren pertinentes, siempre de conformidad con el interés mutuo, prioridades y el ordenamiento jurídico de las dos naciones”, sostuvo el ministro Moltó.

El titular del MICI agregó que Panamá cuenta con capacidades que le permiten complementar al sector empresarial ecuatoriano, destacando su posición geográfica, conectividad marítima y aérea, así como sus puertos, que pueden ser aprovechados en mayor medida.

La propuesta busca fortalecer y diversificar el comercio bilateral mediante compromisos graduales y equilibrados. En una primera etapa abordará temas como acceso a mercados de bienes, reglas de origen, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial, asuntos institucionales y solución de controversias.

Asimismo, deja abierta la posibilidad de incorporar posteriormente servicios, comercio digital, MIPYMES e inversiones mediante instrumentos complementarios.

En la suscripción participaron el canciller de Panamá, Javier Martínez Acha; el embajador de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner; el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Roberto Kury, así como representantes del sector empresarial ecuatoriano.