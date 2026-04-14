Economía

Panamá suministrará póliza de seguro para turistas

Panamá suministrará póliza de seguro para turistas
Redacción Web
14 de abril de 2026

Con la finalidad de ejecutar el proyecto de “suministro de una póliza de seguro que brinde cobertura a los extranjeros o panameños residentes en el exterior que ingresen al territorio nacional por vía aérea a través de cualquiera de los aeropuertos internacionales”, el Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026. Este crédito, a favor de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), asciende a la suma de B/.3,500,000.00.

“La medida busca incentivar el turismo a través de un atractivo beneficio que ya tuvo éxito en administraciones pasadas. La fuente de financiamiento proviene del saldo en caja y banco. La solicitud cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y el informe de viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República”, informó el departamento de prensa de la Presidencia de la República.

Mediante la Resolución N.° 34-26, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a someter dicho documento a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación y posterior registro del detalle codificado de ingresos y gastos.

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