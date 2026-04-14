Panamá suministrará póliza de seguro para turistas

Con la finalidad de ejecutar el proyecto de “suministro de una póliza de seguro que brinde cobertura a los extranjeros o panameños residentes en el exterior que ingresen al territorio nacional por vía aérea a través de cualquiera de los aeropuertos internacionales”, el Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026. Este crédito, a favor de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), asciende a la suma de B/.3,500,000.00.

“La medida busca incentivar el turismo a través de un atractivo beneficio que ya tuvo éxito en administraciones pasadas. La fuente de financiamiento proviene del saldo en caja y banco. La solicitud cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y el informe de viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República”, informó el departamento de prensa de la Presidencia de la República.

Mediante la Resolución N.° 34-26, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a someter dicho documento a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación y posterior registro del detalle codificado de ingresos y gastos.