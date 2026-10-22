Panamá se une a la Alianza Global de Acción sobre el Plástico del Foro Económico Mundial

El Gobierno panameño firmó un memorando de entendimiento con la Alianza Global de Acción sobre el Plástico (GPAP, por sus siglas en inglés), perteneciente al Foro Económico Mundial, en el marco de la Reunión Estratégica País que desarrolla dicho organismo internacional en la nación. La suscripción del acuerdo estuvo a cargo del ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, y del presidente del Foro Económico Mundial, Alois Zwinggi. Alojada por esta entidad global, la GPAP es la mayor iniciativa multisectorial dedicada a poner fin a la contaminación por plásticos, y actualmente opera mediante 25 alianzas nacionales en África, Asia y América Latina para impulsar la reducción de estos residuos en el planeta. “Sin naturaleza no hay economía, y es por ello que los plásticos tienen que ser parte de la solución y no del problema. Esto constituye una meta muy ambiciosa y un reto sumamente grande”, afirmó el ministro Navarro al suscribir el documento, añadiendo que Panamá asume ahora el liderazgo no solo en el plano interno mediante este tipo de colaboraciones público-privadas, sino también a escala regional, replicando sus avances en biodiversidad y conservación marina.

Entre los objetivos fundamentales del memorando destacan el establecimiento de un marco de cooperación para consolidar y dar continuidad a la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos de Panamá; la promoción de la Hoja de Ruta Nacional sobre la materia; el impulso a soluciones de economía circular; y la contribución a la disminución de este tipo de contaminación en el país. Todo ello se prevé lograr mediante la articulación multiactor, el intercambio de conocimientos y experiencias, el fortalecimiento de capacidades y la identificación de oportunidades de colaboración en los ámbitos nacional, regional y global. El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó como testigo de honor en el acto celebrado en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas.