Panamá saldría en octubre de la lista europea de paraísos fiscales

La Unión Europea se dispone a retirar a Vietnam y Panamá de su lista de paraísos fiscales en una reunión de ministros de Hacienda del bloque prevista para el próximo mes en Luxemburgo, así lo afirmó la Presidencia de la República.

En un comunicado indicaron que “Vietnam pasará a la denominada “lista gris”, mientras que Panamá será retirado por completo, según fuentes familiarizadas con el asunto”.

Explicaron que los países de la UE actualizan dos veces al año la lista de jurisdicciones no cooperativas, con el objetivo de combatir la evasión fiscal y fomentar la transparencia. Los territorios estadounidenses de Guam, Samoa y las Islas Vírgenes, además de Rusia y Vanuatu, figuran actualmente en ella.

El gobierno indicó que salir de la lista ha sido una de las principales prioridades de esta administración. Destacaron que este año aprobaron una ley destinada a aumentar la transparencia fiscal y tomar medidas más estrictas contra las sociedades ficticias, lo que se denominó ley de sustancia económica.

El año pasado el presidente Mulino también logró otro objetivo importante a favor de la imagen internacional de Panamá al lograr que se excluyera de la lista de terceros países de alto riesgo y jurisdicciones no cooperadoras vinculadas al blanqueo de capitales y delitos financieros de la Unión Europea, concluyeron.