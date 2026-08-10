Panamá registró un incremento en empresas, empleos e inversión privada, según el Censo Económico del INEC

Las cifras de Panamá reflejan un crecimiento de la actividad empresarial en los últimos trece años, caracterizado por un mayor número de empresas, un incremento en la generación de empleo, el aumento de los ingresos y un fuerte repunte de la inversión privada. Así lo revelan los resultados de los VII Censos Nacionales Económicos, realizados entre junio y diciembre de 2025 con información del año fiscal 2024, presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República.

El informe establece que en 2024 se registraron 57,159 empresas privadas no financieras, frente a las 42,664 de 2011, lo que representa una expansión del 34%. El empleo en este segmento ascendió de 451,711 a 520,661 personas, con la incorporación de 68,950 nuevos puestos de trabajo. Los ingresos de estas empresas alcanzaron B/. 100,958.6 millones, un incremento del 67% respecto a 2011. Las compras y gastos sumaron B/. 87,338.6 millones, mientras que las remuneraciones pagadas a los trabajadores prácticamente se duplicaron, al pasar de B/. 4,541.9 millones a B/. 9,124.5 millones.

La inversión también mostró un salto cuantitativo de gran relevancia, detalla el documento. El valor bruto de los activos fijos alcanzó los B/. 71,478.1 millones, cifra que triplica lo registrado en el censo anterior. Los activos totales sumaron B/. 114,927.2 millones y el patrimonio empresarial se ubicó en B/. 32,121.1 millones.

El comercio se mantuvo como la principal actividad económica del país. Concentra 25,893 empresas, equivalentes al 45% del total censado, generó 189,854 empleos e ingresó B/. 60,431.5 millones, cifra cercana al 60% del total nacional. Otros sectores también mostraron dinamismo: Transporte, almacenamiento y correo duplicó su número de empresas; Actividades profesionales, científicas y técnicas creció cerca de un 70%; mientras que Hoteles y restaurantes, Información y comunicación, Servicios sociales y de salud humana y Actividades inmobiliarias registraron aumentos significativos en unidades productivas, plazas laborales e ingresos.

Los resultados completos están publicados en tres volúmenes especializados que analizan la estructura económica, financiera y productiva de los sectores clave del país. El documento oficial se encuentra disponible en www.inec.gob.pa.