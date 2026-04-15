Panamá recupera acceso al mercado de EE. UU. para el atún aleta amarilla tras 26 años de restricciones

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) informó en una nota de prensa que los Estados Unidos, a través de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), otorgó a Panamá un reconocimiento afirmativo (affirmative finding) con vigencia de cinco años, del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2031, lo que permite nuevamente el acceso al mercado estadounidense para el atún aleta amarilla y sus productos derivados provenientes del Pacífico Oriental Tropical.

De acuerdo con la ARAP, este resultado representa un hito para el país, considerando que Panamá se mantenía bajo restricciones desde el año 2000, acumulando 26 años sin acceso al mercado para este producto bajo este régimen.

La entidad de los recursos acuáticos manifestó que este reconocimiento afirmativo es el requisito establecido por la legislación de los Estados Unidos para permitir la importación del atún aleta amarilla capturado en el Pacífico Oriental Tropical por buques cerqueros de gran escala. Sin este reconocimiento, el producto se mantiene bajo embargo dentro de un esquema regulatorio.

Asimismo, resaltó “este mecanismo certifica que el país cumple con los estándares del Marine Mammal Protection Act (MMPA), así como con las obligaciones internacionales en materia de protección de delfines, incluyendo su participación y cumplimiento en el marco de la Comisión Interamericana del Atún Tropical y el Programa Internacional de Conservación de Delfines”.

Finalmente subrayó que, en términos prácticos, esta decisión permite, restablecer el acceso al mercado estadounidense para este producto, fortalecer las exportaciones del sector pesquero nacional e incrementar la competitividad internacional de Panamá. Y enfatizó que el impacto de esta medida abarca directamente a las operaciones de la flota panameña que opera en el exterior y que forma parte de cadenas de suministro internacionales, cuyo destino final incluye el mercado estadounidense.