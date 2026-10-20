Panamá recibe cuatro toneladas de ayuda humanitaria de Japón para afectados por terremoto

Panamá recibió este martes cuatro toneladas de ayuda humanitaria enviadas por el pueblo japonés, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), para apoyar a las comunidades afectadas por el reciente sismo. La donación llegó a la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen e incluye 200 tiendas de campaña, 40 lonas y 1000 colchonetas, que serán distribuidas por el Ministerio de la Presidencia.

En el acto de recepción participaron el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann; la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; el representante residente de JICA en Panamá, Shohei Tada; y la encargada de Negocios de la Embajada del Japón en Panamá, Emiko Yamaguchi. Durante la ceremonia, el viceministro Guevara Mann agradeció el aporte y destacó el valor de la cooperación japonesa en medio de la emergencia.

“Es fundamental este aporte en señal de solidaridad y también como un acto humanitario significativo para un país con el cual se mantienen relaciones diplomáticas sólidas basadas en la amistad, la cooperación y la coincidencia de intereses”, manifestó. Añadió que se trata de una situación inédita para el país y que todo apoyo internacional es bienvenido: “Son momentos de mucha importancia, al ser una situación inédita la que tenemos en Panamá; toda la ayuda que se pueda obtener y que los países puedan conceder voluntariamente, como es el caso de Japón, es bien recibida”.

La donación japonesa se suma a las 50 toneladas movilizadas por la organización no gubernamental estadounidense Global Empowerment Mission (GEM) y a las 40 toneladas enviadas por la República Bolivariana de Venezuela, las cuales incluyen medicamentos, colchones, alimentos y otros insumos esenciales destinados a las provincias afectadas.