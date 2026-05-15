Panamá rechaza señalamientos de arbitrariedad en disputa comercial con Costa Rica

El Gobierno de Panamá reiteró su compromiso de mantener relaciones de respeto y cooperación con Costa Rica, pero rechazó las versiones que califican como unilateral o arbitraria la actual diferencia comercial entre ambos países.

A través de un comunicado, Panamá señaló que durante años productores y exportadores nacionales han enfrentado restricciones sanitarias y comerciales impuestas por autoridades costarricenses, afectando empresas, empleos y sectores productivos del país. También indicó que varias plantas panameñas, con historial de exportación a mercados internacionales, fueron suspendidas o inhabilitadas sin soluciones concretas pese a las gestiones técnicas y diplomáticas realizadas.

El gobierno panameño defendió su derecho soberano de proteger la salud pública, la seguridad alimentaria y los intereses de sus productores, actuando conforme a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y al derecho internacional.

Asimismo, destacó que Panamá ha privilegiado el diálogo técnico y diplomático, aunque aseguró que Costa Rica decidió no someterse a evaluaciones técnicas recíprocas de los sistemas sanitarios. En ese contexto, Panamá sostuvo que la apelación presentada ante la OMC constituye un mecanismo legítimo dentro del sistema multilateral de comercio.

Finalmente, Panamá reafirmó que continuará defendiendo sus intereses comerciales y sanitarios, promoviendo una relación bilateral basada en la reciprocidad, la buena fe y el respeto mutuo.