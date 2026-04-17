Panamá participará en la Asamblea de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI)

La República de Panamá participará, por primera vez, en la Asamblea de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) con la finalidad de iniciar una nueva etapa de cooperación técnica, intercambio de conocimiento y adopción de estándares que contribuirán a una navegación más segura, eficiente e interoperable a nivel global, informó la Autoridad Marítima de Panamá.

“Como paso indispensable para formalizar la adhesión de la República de Panamá, la delegación panameña, liderada por el administrador de la AMP, Luis Roquebert, hará entrega oficial del pabellón nacional ante Su Alteza Serenísima Alberto II de Mónaco, en su calidad de jefe de Estado del país sede de la Asamblea, que se celebrará del 19 al 23 de abril de 2026”, informó la institución.

Este acto protocolar contará con la presencia de los 104 Estados miembros en un encuentro que constituye el principal foro internacional para la toma de decisiones en materia de hidrografía, cartografía náutica y servicios de información marítima.

La incorporación de Panamá, tras la promulgación de la Ley 479 de 2025, fue destacada por el director de la OHI, Luigi Sinapi, quien subrayó que la membresía del país fortalecerá la seguridad de la navegación, la calidad de las cartas náuticas y la resiliencia del comercio marítimo global, al tiempo que potenciará la cooperación técnica regional e internacional.

A través de su incorporación, Panamá podrá contribuir activamente al desarrollo e implementación de estándares hidrográficos internacionales, incluyendo el modelo S-100, que marca una transformación en la forma en que se gestionan y utilizan los datos para la navegación moderna. Asimismo, tendrá la oportunidad de integrarse a iniciativas globales como la Batimetría Colaborativa y los proyectos Seabed 2030, orientados a mapear el fondo oceánico a escala mundial.

La adhesión de Panamá a la OHI se da, además, en un contexto de fortalecimiento de su liderazgo en la gobernanza oceánica y ambiental. El país cuenta actualmente con 46 áreas marinas protegidas y ha anunciado que estas cubrirán más del 54 % de sus aguas nacionales, superando metas globales como el objetivo 30x30.

Adicionalmente, Panamá ha sido uno de los primeros países en ratificar el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ), reafirmando su compromiso con la sostenibilidad de los océanos.