“Panamá no es un mercado pequeño: es una plataforma regional”, Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó como expositor en el panel “Transformando las fronteras de inversión en América Latina”, frente a mandatarios, presidentes de bancos y directores de fondos de inversión privados.

En el marco de la agenda de trabajo en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Mulino enfatizó que “Panamá no es un mercado pequeño: es una plataforma regional. Nuestra ventaja es la conectividad y la escala que esa conectividad habilita. Desde el hub marítimo panameño, se accede a millones de consumidores en pocos días gracias a las 180 rutas del Canal. Esta perspectiva global permite que inversiones en manufactura, logística o servicios se diseñen con vocación regional y global”.

El mandatario explico que la atracción de inversión no depende únicamente de incentivos o ventajas comparativas, sino de factores más profundos. “Depende de la capacidad de un país de proyectar una visión de largo plazo que ordene las decisiones públicas y privadas con coherencia y previsibilidad”, afirmó durante su intervensión.

Añadió que Panamá compite basándose en su estabilidad institucional y con señales claras de confiabilidad. Como ejemplo, señaló la reciente decisión de la Comisión Europea de retirar a Panamá de su lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Para finalizar, el mandatario advirtió que la inseguridad y el crimen organizado representan amenazas al clima de inversión en toda la región. En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer la cooperación regional para combatir efectivamente estos delitos.

En este panel también participaron el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el CEO de Itaú Unibanco, Milton Maluhy; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, y representantes de fondos de inversión privados.