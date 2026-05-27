Panamá e Israel consolidan cooperación con participación del sector privado israelí

Israel y Panamá suscribieron en la capital panameña un memorando de entendimiento orientado a fortalecer la cooperación bilateral mediante un modelo de alianza público-privada (APP). Este mecanismo incorporará activamente al sector privado israelí en proyectos estratégicos de desarrollo en el país.

El acuerdo establece un nuevo marco de colaboración entre el Gobierno de Panamá y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Mashav) de Israel. El convenio busca impulsar iniciativas conjuntas que involucren a empresas tecnológicas y expertos en áreas como salud digital, gestión del agua, agricultura y educación, según informó la Cancillería panameña.

El documento fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, y el embajador del Estado de Israel, Itai Bardov, en el Palacio Bolívar, sede del ministerio.

Entre las actividades que se planea promover figuran reuniones anuales, seminarios, la digitalización de procesos logísticos para medicamentos y suministros médicos, la integración de soluciones de salud electrónica (e-health), y la participación de funcionarios y empresarios en conferencias y exposiciones organizadas en ambas naciones.

Durante el acto, el embajador de Israel manifestó que este memorando es uno de los resultados inmediatos de la visita del presidente Isaac Herzog a Panamá el pasado 6 de mayo, lo que reafirma el compromiso de seguir promoviendo la innovación aplicada al desarrollo y la generación de oportunidades que beneficien directamente el crecimiento económico y social del país.

Por su parte, el canciller Martínez-Acha expresó que el memorando “se fundamenta en el diálogo permanente y la voluntad de ambas partes de trabajar de manera coordinada y amistosa. Con esto damos fe de que la cooperación internacional sigue siendo una herramienta esencial para enfrentar desafíos comunes y generar oportunidades de desarrollo”. Con este acuerdo, Israel aportará su experiencia en áreas como el manejo eficiente del agua, la agricultura, la tecnología médica y la modernización de servicios, mientras que Panamá continúa consolidándose como un centro regional de conectividad y desarrollo.