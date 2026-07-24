Panamá confirma 15 nacionales reclutados para la guerra Rusia-Ucrania: reportan un fallecido y desaparecidos

El vicecanciller de Panamá, Carlos Arturo Hoyos, confirmó que el Gobierno mantiene un monitoreo sobre el caso de 15 ciudadanos panameños reclutados para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania, caso en el que ya se reporta al menos un fallecido y varios desaparecidos.

“Desde que supimos por primera vez de esta situación, empezamos a darle un monitoreo; esto fue aproximadamente en noviembre de 2025 y desde entonces hemos estado solicitando información tanto a la embajada rusa en Panamá como a través de nuestra misión en Moscú, incluso en reuniones presenciales”, detalló el diplomático.

Sobre la situación de los panameños en el frente, Hoyos advirtió que “las historias hay de todo un poco: desde personas que sabían exactamente a qué iban, hasta quienes sienten que fueron engañadas, pensando que trabajarían en seguridad privada o moviendo maquinaria pesada”.

Ante el riesgo eminente, el vicecanciller hizo un llamado contundente a la precaución ciudadana frente a estas ofertas laborales: “No los llevan allá para ponerlos a ver flores, entonces hay que tener mucha precaución y la gente tiene que estar atenta sabiendo que eso puede ser un riesgo de perder la vida”.

Respecto a las labores de localización, aclaró que la Cancillería no tiene acceso a los nacionales en zona de combate porque ingresan de forma irregular a través de distintas rutas europeas sin notificar a Migración. Sobre el estado de los desaparecidos, concluyó: “No sabemos si están desaparecidos en una situación de guerra o como desertores del ejército; la información es difícil de irla desgranando”, pero hay un expediente robusto.