Panamá busca atraer inversiones en ensamblaje y diseño de semiconductores durante SEMICON West

Panamá participó por tercer año consecutivo en SEMICON West, la principal exposición de microelectrónica y semiconductores de Norteamérica, celebrada en el Moscone Center de San Francisco, California, Estados Unidos.

La delegación oficial estuvo conformada por representantes de la Comisión Nacional de Semiconductores de Panamá.La representación nacional buscó dar continuidad a las acciones del país para posicionarse como un socio emergente y confiable en la cadena global de valor del sector, mediante el desarrollo de capacidades locales, la formación de talento especializado, la investigación aplicada y la consolidación de alianzas con empresas, universidades u organizaciones internacionales.

Bajo la marca “Panama Smart”, la delegación presentó la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores, así como la labor del Centro de Tecnologías Avanzadas en Semiconductores (C-TASC AIP) como plataforma impulsora de la investigación y la colaboración industrial.Entre los objetivos centrales destacaron la promoción de inversiones, la identificación de aliados estratégicos, el fortalecimiento de la formación académica aplicada y la actualización respecto a las tendencias tecnológicas globales.

Al respecto, la Dra. Elida de Obaldía, comisionada encargada de Semiconductores y Microelectrónica de Panamá, señaló: “Panamá está pasando de identificar oportunidades a construir las capacidades necesarias para aprovecharlas. SEMICON West nos permite mostrar los avances del país, conocer directamente las necesidades de la industria y establecer alianzas que contribuyan al desarrollo de talento, investigación y nuevas oportunidades para Panamá dentro de esta cadena global de valor”.

Dentro de su propuesta de valor, el país promueve su ubicación geográfica estratégica, conectividad logística, acceso a mercados, infraestructura de servicios y una política activa de cooperación internacional. Panamá enfoca sus oportunidades en el ensamblaje, prueba y empaquetado (OSAT); diseño e integración de tarjetas de circuito impreso (PCB); logística especializada; investigación aplicada; capacitación técnica y servicios tecnológicos vinculados a la industria.

La delegación estuvo integrada por Carlos Maynor Salinas, asesor de Políticas de Innovación de la Senacyt; la Dra. Elida de Obaldía; Walter Cohen, director de ProPanamá; Víctor Sánchez Urrutia, director de C-TASC; Zoila Yadira Guerra Morales de Castillo y Ana Susana Deng Guan, investigadoras de la UTP y C-TASC; Dominique Vervin, director de Vinculación del C-TASC; Danilo Bustamante, de BC-Logic Panamá; y Ana Delfina Mejía junto a Luis Cedeño, ejecutivos de ProPanamá. Con esta presencia, Panamá reafirma los vínculos establecidos desde 2025 y se proyecta como un actor clave en la integración progresiva a la industria tecnológica global.