Panamá alberga la primera conferencia de la Iniciativa Erlangen en América Latina

Panamá es sede de la primera Conferencia Regional para la Academia en América Latina de la Iniciativa Erlangen, un encuentro que reúne a representantes de universidades, centros de investigación y organismos internacionales para intercambiar experiencias sobre control de exportaciones y no proliferación.

La conferencia, que se desarrolla en el marco del Taller Regional de Control de Exportaciones para América Latina y el Caribe y concluye este jueves, fue inaugurada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos.

Durante su intervención, el viceministro destacó el papel de la academia en la implementación de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), orientada a prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva y fortalecer los controles sobre materiales sensibles.

“Las universidades y centros de investigación ocupan un lugar clave, no solo por su capacidad de generar conocimiento y análisis, sino también por su aporte en la formación de capacidades y en la promoción de un diálogo informado y constructivo”, afirmó Hoyos.

El funcionario señaló que la elección de Panamá como sede del primer encuentro regional de la Iniciativa Erlangen en América Latina refleja la confianza de los socios internacionales en el país y fortalece su papel como espacio para el diálogo y la cooperación regional.

Asimismo, indicó que América Latina enfrenta retos comunes derivados del acelerado desarrollo científico y tecnológico, la evolución de los marcos regulatorios y la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales, por lo que consideró necesario promover el intercambio de experiencias entre los países de la región.

“Esta conferencia busca fortalecer la cooperación entre gobiernos, academia y sociedad civil, promoviendo una cultura de responsabilidad que acompañe el desarrollo científico sin obstaculizar la innovación”, expresó.