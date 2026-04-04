Panamá agradece pronunciamientos de respaldo sobre detención en puertos de China de buques con bandera panameña

El Gobierno de la República de Panamá agradece y destaca el respaldo manifestado por diversos Gobiernos y organismos internacionales en defensa de la flota mercante panameña, tras las recientes detenciones e inspecciones de buques con bandera panameña en puertos de la República Popular China.

Los Gobiernos de Estados Unidos, Israel, Ucrania, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú, han calificado esas acciones como una amenaza directa a la estabilidad de las cadenas de suministro globales.

Esos pronunciamientos defienden el respeto a la soberanía de Panamá y a su registro de naves como una condición no negociable para el mantenimiento del comercio exterior.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha señalado que esas tácticas buscan socavar la confianza en el sistema comercial internacional.

“Las recientes medidas de China contra los buques con bandera panameña generan gran preocupación por el uso de instrumentos económicos para socavar el Estado de Derecho en Panamá, una nación soberana y socio fundamental para el comercio mundial”, dijo el secretario Rubio.

“Las detenciones, los retrasos u otros obstáculos a la circulación de los buques socavan la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales, aumentan los costos para las empresas y los consumidores, y merman la confianza en el sistema comercial internacional”, añadió.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo que “Israel respalda la clara postura de Panamá. La aplicación de la ley en el ámbito marítimo debe ser justa, técnica y libre de presiones políticas”.

“Las detenciones desproporcionadas generan riesgos en el comercio legal, los costos y la confianza. La defensa del Estado de Derecho y la libertad de navegación interesa a todos”, señaló.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, sostuvo que “Ucrania se mantiene firmemente junto a Panamá en la defensa de su soberanía y del derecho a tomar decisiones judiciales independientes”.

“Cualquier intento de ejercer presión económica sobre embarcaciones con bandera panameña socava la estabilidad del comercio global. La libertad de navegación y el Estado de Derecho deben ser protegidos”, resaltó.

“El Gobierno de Costa Rica expresa su profunda preocupación y la mas firma condena por las medidas comerciales impuestas por la República Popular China a busques de Panamá debido a las demoras e inspecciones arbitrarias e injustas en puertos de China, porque ponen en riesgo el comercio mundial.

“Costa Rica reitera el respaldo irrestricto al Derecho Internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidos sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”, señala el pronunciamiento.

“Costa Rica reitera su apoyo y solidaridad incondicional con el hermano pueblo y Gobierno de la República de Panamá”, concluye.

Al mismo tiempo “la República de Honduras expresa su respaldo a la República de Panamá y reitera su compromiso son la soberanía de los Estados, la libertad de navegación, el comercio internacional basado en reglas y la aplicación objetiva y no discriminatorio de las normas marítimas internacionales.

“Paraguay expresa su más firme condena al hostigamiento comercial de China a Panamá. Las demoras y retenciones arbitrarias a buques panameños en puertos chinos son inaceptables, representan una clara presión y ponen en riesgo el comercio mundial. Paraguay reitera su solidaridad y apoyo a la hermana República de Panamá ante estas medidas perjudiciales e injustificadas», destacó, el gobierno de Paraguay.

Por su parte, el Gobierno de Perú dijo que “aboga por el fortalecimiento de un sistema de transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas, en línea con los estándares de la OMI”.

El Perú “respalda a Panamá, como Estado de abanderamiento responsable, en su esfuerzo por garantizar la observancia del derecho internacional y los principios de una práctica marítima justa, reafirmando la importancia del diálogo y la cooperación regional”, añadió.