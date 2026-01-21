Países Bajos compartirá experiencia marítima con Panamá

El primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, se reunió con el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el marco del Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza, para abordar temas de cooperación marítima y combate al narcotráfico.

Durante el encuentro, Schoof acordó establecer un intercambio de experiencias técnicas enfocado en la automatización de puertos y estrategias logísticas, tomando como referencia el desarrollo del puerto de Rotterdam.

Para concretar esta alianza, ambas naciones coordinarán próximas reuniones de alto nivel, según adelantó en un comunicado la oficina de prensa de la Presidencia de la República.

El presidente Mulino agradeció la respuesta inmediata y propuso extender esta alianza al combate contra el narcotráfico, un tema que afecta a ambos países y al mundo.

La reunión también permitió que Países Bajos reconociera los esfuerzos de Panamá para ser excluido de las listas de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal y de blanqueo de capitales, ofreciendo su respaldo para que el país logre salir de dichas listas prontamente.

Finalmente, el primer ministro Schoof destacó los avances de Panamá en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, concluye el comunicado.