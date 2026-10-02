Ofertas de hasta el 70% en el Panamá Black Weekend que inicia hoy

Más de 3,000 tiendas ubicadas en 16 centros comerciales del país participan del Panamá Black Weekend 2026 que inicia hoy y se extenderá hasta el domingo, 4 de octubre.

Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), aseguró que las tiendas ofrecerán descuentos de hasta el 70% en ropa, electrodomésticos, equipos tecnológicos y demás.

Detalló que esperan que las ventas superen los $85 millones. Participan de esta actividad: Federal Mall, Chiriquí Mall, Plaza Terronal, Albrook Mall, Westland Mall, Altaplaza, Colón 2000, Mega Mall, Centro Comercial Los Pueblos, Los Andes Mall, Balboa Boutique, Soho Mall, Town Center y Atrio Mall.

Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR) aseguró que han hecho “una gran promoción este año en conjunto con la Autoridad de Turismo y PROMTUR en mercados potenciales. Esperamos recibir una cifra importante de turistas esta temporada. Sobre todo de países como Colombia, Brasil, Argentina”.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) desplegará su personal a nivel nacional durante el Panamá Black Weekend para verificar que las ofertas anunciadas por los comercios sean reales, claras y cumplan con la Ley 45 de 2007. Señalaron que pondrán especial atención en la publicidad, los descuentos, los precios y las condiciones de las promociones.

La ACODECO recomienda comparar precios antes de comprar, revisar cuidadosamente el producto, exigir y conservar la factura o comprobante de pago y guardar los anuncios de las promociones.