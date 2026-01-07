Economía

Nuevas tasas de salario mínimo por hora, publicadas en Gaceta Oficial

El ajuste debe empezar a regir el próximo 16 de enero, informó el Ejecutivo

Nuevas tasas de salario mínimo por hora, publicadas en Gaceta Oficial
PIXABAY | Una personas contando dinero.
Redacción Metro Libre
07 de enero de 2026

En Gaceta Oficial, fue publicado el Decreto Ejecutivo No.13 de 31 de diciembre de 2025, que fija las nuevas tasas de salario mínimo, que deben comenzar a regir a partir del 16 de enero de 2026. Entre las actividades que experimentarán un aumento en el salario mínimo se encuentran la agricultura, actividades bananeras, pesca artesanal y pesca industrial, agroindustrias, industrias manufactureras, suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado, hoteles y restaurantes.

Las tasas de salario mínimo por hora son las siguientes: agricultura región 1 y 2, $1.64 para la pequeña empresa y $2.10 para la gran empresa; actividades bananeras: región 1 y 2 el ajuste es de $2.58; pesca artesanal $2.30 la hora y la pesca industrial $2.65. Además, las agroindustrias tendrán un aumento en la parte agrícola con $1.67 para pequeña empresa y $2.12 para gran empresa; mientras que la parte de procesamiento el ajuste es de $2.37 para la región 1 y $2.00 para la región 2 en pequeña empresa; y $3.04 para la región 1 y $2.49 para la región 2 en gran empresa, tal como establece el documento.

También se incrementan las tasas por hora, en la explotación de canteras con $3.20 para actividades areneras, $3.39 para minas metálicas y $3.20 para minas no metálicas. Por otro lado, las industrias manufactureras tendrán un aumento de $2.32 para pequeña empresa en la región 1 y $1.95 en la región 2, y $3.13 para gran empresa en la región 1 y $2.58 en la región 2.

Para el área de suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado el ajuste queda en $3.50 la hora, y la producción de hielo $3.07 para la región 1 y $2.53 para la región 2. Asimismo, para los que la laboran en el suministro de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento el aumento es de $3.50, y el área de alcantarillado queda en $3.18 la región 1 y $2.63 la región 2.

En la recolección, tratamiento y eliminación de desechos, el ajuste del pago por hora, queda en $3.21 región 1 y $2.67 región 2, y el comercio al por mayor $3.02 región 1 y $2.48 región 2. El comercio al por menor queda en $2.37 región 1 y $1.99 región 2 para pequeña empresa; y $3.02 región 1 y $2.48 región 2 para gran empresa.

En las zonas francas y zonas económicas especiales la tasa queda en $3.77 región 1 y $2.52 región 2, y los hoteles $2.38 región 1 y $1.98 región 2 para pequeña empresa; y $2.96 región 1 y $1.98 región 2 para gran empresa.

En los hoteles resorts con franquicias, el ajuste salarial por hora, es de $3.10 en la región 1 y $2.55 en la región 2, y los restaurantes $2.32 región 1 y $1.95 región 2 para pequeña empresa, y $3.09 región 1 y $2.54 región 2 para gran empresa. Finalmente, las discotecas, bares y cantinas el aumento es de $3.40.

Tags:
ajustes
|
Gaceta Oficial
|