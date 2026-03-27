“No es viable” fijar peajes en los corredores, dicen economistas

Economistas advierten que el proyecto de Ley 476, que propone fijar en 75 centavos el peaje en los corredores Norte, Este y Sur, “no es viable”, ya que el Estado los adquirió emitiendo bonos y esa deuda aún debe pagarse a los inversionistas.

Los especialistas recordaron que aunque los corredores están administrados por el Estado panameño, a través de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), los ingresos que entran a estos son utilizados para administración y para pagar la deuda a los inversionistas.

ENA Norte, S.A, era propiedad de la mexicana PYCSA y fue comprada por $650 millones. El Corredor Sur, era operado por la constructora mexicana ICA y fue comprado por $420 millones y en el caso del ENA Este el monto de la emisión fue de $212 millones. Economistas explicaron que todo esto es deuda que aún se están pagando.

La iniciativa presentada por el diputado Betserai Richard, busca salvaguardar el equilibrio, entre las necesidades financieras del Estado y el derecho de los ciudadanos, a un acceso justo y razonable a los servicios públicos que prestan los corredores.

Richard, indicó que buscan “reducir a 75 centavos el monto en cada garita del corredor Sur, Este y Norte, como una forma de control de precios en los peajes, y que cualquier aumento no supere el 3,5% sobre la tarifa mínima establecida”. Agregó que “el proyecto incluye un protocolo para que los corredores sean gratuitos en casos de emergencia, como protestas, inundaciones o cierres viales”.

En tanto, el economista Eric Molino, explicó que “fijar el precio de los corredores podría reducir el gasto de los usuarios, pero afectaría la viabilidad de la empresa, ya que debe cumplir con el pago de sus bonos y enfrentaría un impacto financiero significativo”.

Por su parte, el especialista Augusto García señaló que “esta ley no es viable, ya que los corredores funcionan como un instrumento financiero que respalda deuda pública y su incumplimiento tendría efectos negativos”. Además, advirtió que “aumentaría la congestión en los corredores”.