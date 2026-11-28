El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará este domingo 29 de noviembre a Londres, Reino Unido, para desarrollar una agenda oficial de tres días enfocada en fortalecer las relaciones bilaterales y concretar oportunidades comerciales, de inversión y cooperación para Panamá.

Durante la visita, el mandatario sostendrá reuniones con autoridades británicas y representantes de importantes empresas internacionales, entre ellas British Airways, Lloyd’s Register, Lloyd’s Bank y el Grupo MSC, además de organizaciones vinculadas con la industria marítima y la infraestructura.

Uno de los encuentros previstos será con directivos de British Airways, en el que se explorará la posibilidad de establecer un vuelo directo entre Londres y Panamá, en alianza con Copa Airlines, con el propósito de fortalecer la conectividad aérea y el intercambio entre ambos países.

La agenda también contempla una reunión en la Organización Marítima Internacional (OMI), con su secretario general, el panameño Arsenio Domínguez, para abordar los desafíos de la marina mercante panameña y proyectos estratégicos como los nuevos megapuertos, el gasoducto por el Canal y el embalse de Río Indio.

Asimismo, Mulino participará como orador principal en un foro organizado por Chatham House, que reunirá a más de 130 representantes de empresas e instituciones británicas. Allí se abordarán temas relacionados con las cadenas de suministro, los recursos hídricos y la infraestructura estratégica del Canal de Panamá.

Como parte de su visita, el presidente también se reunirá con autoridades del Parlamento británico y sostendrá una audiencia oficial con el rey Carlos III, en la que tratarán asuntos de cooperación en educación y protección ambiental, especialmente la conservación de los océanos.

De acuerdo con la Presidencia, será la primera vez que un mandatario panameño sea recibido oficialmente por el monarca británico en el Reino Unido. La delegación estará integrada por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller Javier Martínez-Acha y los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas, y José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal, entre otros funcionarios.