Mulino viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y foros internacionales

El presidente José Raúl Mulino viajará este sábado a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Semana de Alto Nivel de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde pronunciará su discurso central el próximo miércoles 23 de septiembre.

Durante su visita oficial, Mulino sostendrá reuniones bilaterales con otros jefes de Estado y participará en distintos foros empresariales, financieros y académicos, con una agenda enfocada en promover inversiones y fortalecer la cooperación tecnológica y educativa con Panamá.

Entre los encuentros previstos figuran reuniones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

El mandatario también tiene programados encuentros con presidentes de países miembros del Mercosur, con quienes ha abordado esta semana temas relacionados con la elección del próximo secretario general de la ONU.

Agenda empresarial y financiera

Mulino participará en foros empresariales organizados por el Council of the Americas, orientados a promover la cooperación entre gobiernos y el sector privado para impulsar inversiones y desarrollo económico.

Además, se reunirá con Jane Fraser, presidenta del Consejo de Administración y directora ejecutiva de Citi, en la sede central de la entidad financiera en Nueva York. De acuerdo con la Presidencia, el encuentro busca continuar fortaleciendo la relación entre el Gobierno panameño y el banco estadounidense.

El mandatario también acompañará a la alta gerencia de la Caja de Ahorros, encabezada por Andrés Farrugia, en una reunión con representantes de bancos corresponsales, entre ellos JPMorgan, BBVA, Santander, Bank of America y Citi.

Durante este encuentro se presentarán los resultados financieros de la entidad estatal y aspectos relacionados con el posicionamiento de Panamá como centro financiero regional.

Inteligencia artificial y cooperación académica

Como invitado de honor, Mulino participará en un debate sobre inteligencia artificial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que reunirá a jefes de Estado y representantes de empresas tecnológicas.

El encuentro busca abordar estrategias para acelerar la adopción de la inteligencia artificial y fomentar alianzas entre los sectores público y privado.

La agenda también contempla su participación, el martes 22 de septiembre, en el World Leaders Forum de Columbia University, espacio que promueve desde hace más de dos décadas el intercambio sobre asuntos económicos, políticos y sociales de alcance global.

Programa de reinserción social

Durante su estadía en Nueva York, Mulino también acompañará una actividad vinculada a la iniciativa “Café Presidente”, impulsada por el Despacho de la Primera Dama.

El mandatario asistirá al inicio de un programa de capacitación dirigido a fortalecer la reinserción social y laboral, con el respaldo del Ministerio de Gobierno y la colaboración de Arcane Estate Coffee, establecimiento ubicado en Manhattan y propiedad de un empresario panameño.

Mulino viajará acompañado por la primera dama, Maricel de Mulino.