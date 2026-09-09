Mulino se reúne con empresarios y jubilados para buscar acuerdos sobre ley que amplía descuentos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este miércoles con representantes de jubilados y pensionados, empresarios y dirigentes del sector comercial para abordar el proyecto de ley 226, que amplía los descuentos a jubilados y pensionados.

Los participantes acordaron realizar una nueva reunión el próximo martes, 15 de septiembre, para continuar el análisis del tema.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que uno de los planteamientos fue la necesidad de que cualquier proyecto en esta materia beneficie a las personas que más lo necesitan.

“Al final, un proyecto de esto tiene que beneficiar a las personas que más lo necesiten y, por supuesto, reconoce la necesidad de beneficiar a los jubilados y el derecho que tienen”, señaló Orillac.

Explicó que el mismo “no ha sido debidamente consultado y es parte de lo que hoy se planteó en la reunión. Esto genera entonces una decisión de volver a conversar, de reunirse para poder encontrar”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, indicó que “no hemos hablado específicamente de descuentos, simplemente de poder focalizar mejor la implementación de estos beneficios, de cara a que exista un balance y que esté equilibrado y cuantificado también por ambas partes el efecto que esto puede generar”.

Alicia Jiménez, presidenta de Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECÁMARAS), señaló que el encuentro permitió plantear las inquietudes de los dueños de micro y pequeñas empresas y, al mismo tiempo, escuchar las necesidades de los jubilados y pensionados.

Guillermo Cortés, dirigente de los jubilados, dijo que la reunión “ha sido fructífera la reunión, realmente. Hemos escuchado la parte de asesoría legal, que el proyecto, como todo proyecto, está en el tema del análisis y esperemos que al final salgan cosas buenas para los pensionados y jubilados”.

Cortés también recordó que el presidente Mulino cuenta con 30 días para analizar el tema y agradeció la convocatoria al encuentro.