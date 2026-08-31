Mulino pide a la AMP reconsiderar el acceso restringido a información de concesiones portuarias

El presidente de la República, José Raúl Mulino, solicitó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) revisar el carácter confidencial que se le ha dado a información relacionada con las concesiones portuarias.

La medida, establecida mediante la Resolución J.D. No. 012-2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30600, mantiene bajo reserva hasta 2036 expedientes relacionados con concesiones de áreas, licencias de operación e investigaciones administrativas.

“Desconozco las razones por las que AMP considera como confidencial o acceso restringido cierta información de la entidad. Les pido respetuosamente que reconsideren eso”, expresó Mulino.